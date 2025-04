Anekdoot: tahan, et kõigis valgusfoorides süttiks roheline tuli

"Tahan, et kõigis valgusfoorides süttiks roheline tuli, kui mina autoga lähenen. See on mu esimene soov. Siis tahan, et kõik koridorid minu lähenedes inimestest tühjeneksid. See on mu teine soov. Ja lõpuks tahan, et kõik politseinikud minu lähenedes mulle au annaksid! See on mu kolmas soov."