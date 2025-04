Anekdoot: osta pudel šampanjat ja karp häid šokolaadikomme

"Ma kohtasin nii kihvti kaunitari, et tahaksin ta endale naiseks võtta!"

"Pea hoogu! Sul tuleks kõigepealt kindlaks teha, kas ta on veel tütarlaps või on juba kogenud naine!"

"Osta pudel šampanjat, karp häid šokolaadikomme, punt roose ning kutsu kaunitar endale külla. Kui olete šampanjapudeli tühjendanud, haara ta sülle ja vii voodisse. Kui ta selle juures satub segadusse, on tegemist tütarlapsega. Kui ta aga tegutseb seal enesekindlalt, siis... Noh, saad isegi aru..."

"Ma tegin kõik täpselt nii, nagu sa soovitasid, ja mul pole mingit kahtlust, et tegemist on tütarlapsega! Vaeseke läks voodisse minnes omadega nii sassi, et pani padja mitte pea, vaid tagumiku alla!!!"