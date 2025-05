Meditsiiniinstituudis on eksamid.

Üliõpilane: "Juuksed langevad välja, jalad on kõverad, suur kõht…"

"Kas sa näed?" küsib professor. "Minu juuksed on ka välja langenud. Ma olen kiilaspea. Kõht on mul ka suur, eks ole? Ja jalad on ka kõverad…"