Anekdoot: suviste pidude ajal ärge istuge autorooli alkoholijoobes!

Soojad ilmad on tulemas, hakatakse korraldama väljasõite loodusesse ja ega see jaanipäevgi enam mägede taga pole!

Mul on suur palve kõigile - suviste pidude ajal ärge istuge autorooli alkoholijoobes!!! Kui te tahate, et teie ja teie neljarattaline sõber liiguks liikluses ohutult, siis mina ja minu meeskond aitame teid täiesti tasuta!

Helistage/kirjutage mulle 4-5 tundi ette (selle ajaga jõuab praktiliselt igasse Eestimaa nurka), räägime läbi ning me organiseerime kõik ilusti ära. Mul on meeskond väga kogenud professionaale, kes saavad teid aidata. Me tuleme teie poolt ette antud kohta ja joome teie alkoholi teie eest ära, et teie saaksite rahulikult ja ohutult liigelda!