"Meie rahvuslipul on kolm värvi: punane, valge ja sinine. Need lipuvärvid on tihedalt seotud meie tulumaksusüsteemiga. Me kuumeneme üle ja muutume punaseks nagu vähk, kui kuuleme maksudest; me kahvatume ja muutume näost valgeks, kui meile tuuakse maksuteade; ja maksame nii palju ja nii kaua, kuni muutume näost siniseks!"