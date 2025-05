Esimene psühholoog: "Tundub, et sellel mehel on tõsised probleemid…"

Teine psühholoog: "Jah, aga kõige tähtsam on see, et ta on teadvustanud endale probleemi olemasolu ning ta on murdnud läbi meeste jaoks nii raskest psühholoogilisest barjäärist – ta julgeb avalikult abi paluda!!!"