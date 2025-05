Anekdoot: vanaisa pärandas mulle 50000 eurot

Kohtuvad kaks sõpra. Üks neist on sedavõrd kurva olemisega, et teine küsib:

"Kas on midagi hullu juhtunud?"

"Juhtus selline asi, et kuu aega tagasi suri ära minu vanaisa ja pärandas mulle 50000 eurot."

"See on ju suurepärane!"

"Oh, mis sa nüüd! Me temaga eriti ei suhelnudki, kuid see selleks. Kahe nädala eest suri ära minu tädi, kes pärandas mulle 100 000 eurot. Nädal tagasi suri minu kauge sugulane välismaal, kellest ma polnud õieti kuulnudki ja pärandas mulle pool miljonit!!!" nuuksatab rääkija.