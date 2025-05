Anekdoot: klient on alati kuningas!

Enne tööle asumist noomis ülemus mind, et klient on alati kuningas!

Kui mõni tahab, et sa õlitaset, rehvirõhku jne kontrolliks, siis sa pead alati vastutulelik ja viisakas olema, sest klient peab oma tahtmist saama! Klient on kuningas, saad aru?

Härra vastas: "Sina, jörm, minu autot ei näpi, mul on endal ka käed otsas! Su aasta palk on väiksem, kui selle auto maksumus, nii et tõmba TULD!!!"