Anekdoot: ma olen õnnelik siis, kui olen talviselt jahilkäigult tagasi

Prantslane: "Minu jaoks on õnn see, kui istun heas restoranis, söön head toitu, joon head veini imeilusa naise seltskonnas. Pärast aga on kirglik öö..."

"Mida te ka õnnest taipate!" ütleb venelane. "Kui ma jõuan pärast väsitavat tööpäeva oma tuppa kommunaalkorteris, kus peale minu elab veel naine, kaks last ja ämm, ja kui siis keset ööd koputatakse kõvasti uksele. Lävel on kaks meest, kes küsivad ähvardavalt: "Kas teie olete Ivanov?!", mina aga vastan neile: "Ivanov elab kaks korrust kõrgemal." Vaat see on tõeline õnn, mehed!!!!"