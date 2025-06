Anekdoot: hunt, rebane, karu ja tigu kummutavad viina

Karu sõnab, et tema ei saa minna, sai päeval mesilastelt nõelata, nüüd kints valus. Rebane aga kurdab,et temagi ei saa, sest päeval kanavargil käies jäi taluperemehele vahele ja too olevat teda tulistanud soolapüssiga. Hunt nendib, et temal jällegi see häda, et jänest taga ajades nihestas säärelihaseid.